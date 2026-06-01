Rus yetkililerin açıklamasına göre denetlenen işletmelerin yarısı incelemelere izin vermedi. Kontrolden geçen işletme sayısının ise yalnızca iki olduğu belirtildi. Bu nedenle Rusya, Ermenistan makamlarından veterinerlik sertifikasyonu uygulamasını büyük ölçüde durdurmasını talep etti.

Karara göre, 2 Haziran 2026'dan itibaren denetimlerden başarıyla geçen iki işletme dışında kalan tüm Ermeni şirketlerinin Rusya'ya göndereceği canlı balık ve balık ürünleri için veterinerlik sertifikası düzenlenmeyecek.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARİ GERİLİM ARTIYOR

Son dönemde Moskova ile Erivan arasındaki ticari ilişkilerde dikkat çeken gerilimler yaşanıyor. Rusya daha önce Ermenistan'dan ithal edilen çiçek, sebze ve meyvelere de çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerlemesi halinde, Rus pazarına gönderilen ürünlerde Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının uygulanamayacağını söyleyerek ekonomik sonuçlar konusunda uyarıda bulunmuştu.

İHRACATÇILAR ENDİŞELİ

Uzmanlar, Rusya'nın aldığı son kararın özellikle alabalık üretimi ve balık işleme sektöründe faaliyet gösteren Ermeni ihracatçılar üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor. Rusya pazarı, Ermenistan'ın su ürünleri ihracatında en büyük alıcılar arasında yer alıyor.