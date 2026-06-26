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Kaynak: AA

Rus basınında yer alan bilgilere göre, Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi, Ermenistan'daki iki balık üreticisinin ihracat sertifikalarını askıya aldı. Bu adımla birlikte, Ermenistan'dan Rusya'ya balık ve balık ürünleri ihracatı yapan herhangi bir şirketin kalmadığı belirtildi.

Moskova yönetimi son dönemde Ermenistan'dan ithal edilen çiçek, sebze ve meyve ürünlerine de çeşitli kısıtlamalar getirmişti. İki ülke arasında ticaret ve siyasi ilişkilerde yaşanan gerilim, karşılıklı açıklamalarla daha da belirgin hale gelmişti.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerlemesi halinde Rusya pazarına gönderilecek ürünlerde Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının uygulanmayacağını açıklamıştı.