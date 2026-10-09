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Kaynak: Haber Merkezi

Rusya ile Hollanda arasında, Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius’un Moskova’ya yönelik sözleri nedeniyle diplomatik tartışma yaşandı. Rusya’nın Lahey Büyükelçiliği, 8 Ekim 2026’da TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya’nın Hollanda’nın düşmanı olarak tanımlanmasını kabul edilemez buldu.

Moskova, bu söylemin Hollanda hükümetinin resmi tutumunu yansıtıp yansıtmadığının açıklığa kavuşturulmasını istedi. Büyükelçilik, sözlerin Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya yönelik bir politika değişikliğine işaret edip etmediğini sorguladı. Ayrıca Lahey yönetimini çatışmacı tutumunu sürdürmekle, Yeşilgöz-Zegerius’u ise iki ülke arasında silahlı çatışmayı teşvik etmekle suçladı.

MOSKOVA’DAN EGEMENLİK VE GÜVENLİK MESAJI

Rusya Büyükelçiliği, ülkesinin Avrupa’ya veya Hollanda’ya saldırma niyeti bulunmadığını belirtti. Bununla birlikte Moskova’ya tehdit ve ültimatomlarla yaklaşılmasını kabul etmeyeceklerini vurgulayarak Rusya’nın güvenliğine ve egemenliğine yönelik müdahalelere derhal “hızlı ve ezici” karşılık verileceği uyarısında bulundu. Büyükelçilik, Hollanda makamlarından bakanın açıklamalarına ilişkin resmi yanıt beklediğini duyurdu.

YEŞİLGÖZ: RUSYA DÜŞMANIMIZ

Yeşilgöz-Zegerius, 8 Ekim’de parlamentodaki savunma bütçesi görüşmelerinde Rusya’yı ülkesinin düşmanı olarak tanımlamış, ancak bunun iki ülkenin savaş halinde olduğu anlamına gelmediğini söylemişti. Yeşilgöz, istihbarat ve güvenlik servislerinin Rusya’nın NATO ile olası bir çatışmaya hazırlandığı yönünde uyarılar yaptığını belirterek askeri hazırlıkların artırılmasını savundu.

Moskova’nın Avrupa’da sabotaj ve siber saldırılarla Batılı ülkelerin dayanıklılığını sınadığını ileri süren Yeşilgöz, Hollanda askerlerinin Estonya’daki varlığını NATO’nun doğu sınırlarını savunma kararlılığının göstergesi olarak değerlendirdi. Bakan, açıklamalarının yeni bir askeri politika değişikliği veya Rusya ile savaş kararı anlamına gelmediğini de kaydetti.

HOLLANDA: MEVCUT POLİTİKA DEĞİŞMEDİ

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Rusya’yı “düşman” olarak nitelendirirken Yeşilgöz-Zegerius’un da bu ifadeyi kullanacağını önceden bilmediğini açıkladı. Berendsen, savunma bakanının hükümet adına konuştuğunu doğruladı ancak kullanılan söylemin ülkenin mevcut politikasını değiştirmediğini belirtti. Yeşilgöz de NOS’a yaptığı açıklamada yeni bir askeri yaklaşım benimsenmediğini ifade etti.

UKRAYNA DESTEĞİ GERİLİMİN ARKA PLANINDA

Hollanda, Kiev’in önemli askeri destekçilerinden biri oldu. Hollanda hükümeti Nisan 2026’da Ukrayna için insansız hava aracı üretimine 248 milyon avro ayıracağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Avrupa’nın İHA desteğinin çatışmayı tırmandırdığını savundu.

Karşılıklı açıklamalar, Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki söylemin sertleştiğini ortaya koyarken Hollanda yönetimi, Moskova’nın “düşman” olarak tanımlanmasının doğrudan bir savaş kararı anlamına gelmediğini vurguladı.