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Kaynak: AA

Reşetnikov, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen Rusya-ASEAN İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Rusya’nın ASEAN ülkeleri için güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini vurguladı.

“Rusya’nın ASEAN ülkelerine enerji tedariki, Hürmüz Boğazı’ndaki kriz koşullarında ilk çeyrekte yüzde 40 arttı.” diyen Reşetnikov, enerji alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan Reşetnikov, enerji kaynaklarına yönelik uzun vadeli sözleşmelerin artırılması ve depolama ile dağıtım altyapısının ortak geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bu adımların ASEAN ülkelerine uzun vadeli enerji güvenliği ve rekabetçi fiyatlar sağlayacağını ifade etti.

Rusya ile ASEAN arasındaki ekonomik ilişkilerin de büyüdüğünü aktaran Reşetnikov, iki taraf arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda yüzde 58 artarak 21 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Aynı dönemde Rusya’nın ihracatının yüzde 44 arttığını belirten Reşetnikov, enerji dışı sektörlerde de önemli artışlar yaşandığını kaydetti. Buna göre Rusya’nın et ürünleri ihracatı 10 yılda 50 kat, gübre ihracatı ise 3 kattan fazla yükseldi.

Reşetnikov, Rusya’nın ASEAN ülkelerinden yaptığı ithalatın da aynı dönemde yüzde 70 arttığını belirterek, tarımsal ham maddeler, makine, ekipman, taşıt, kimya ürünleri ile tekstil, giyim ve ayakkabı sektörlerinde ticaretin sürdüğünü ifade etti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), bölgede ekonomik ve siyasi iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan önemli bölgesel kuruluşlar arasında yer alıyor.