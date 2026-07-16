Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Hükümetin “Elektronik Bütçe” sisteminde güncellenen verilere göre, yıl sonu federal bütçe harcamalarının 44,07 trilyon rubleden 45,11 trilyon rubleye yükselmesi öngörülüyor. Buna karşın bütçe gelir tahmini 40,28 trilyon rublede sabit tutuldu.

Bu gelişmeyle birlikte planlanan bütçe açığı da 3,79 trilyon rubleden 4,83 trilyon rubleye çıktı. Böylece Rusya’nın mali dengesinde bozulma sinyalleri daha belirgin hale geldi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, haziran ayı başında yaptığı açıklamada bütçe detaylarının güncelleneceğini ve açığın mevcut plana göre “bir miktar” artacağını ifade etmişti.

Öte yandan, ülkenin bütçe açığı yılın ilk yarısında da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ocak-haziran döneminde bütçe açığı 5,73 trilyon rubleye (yaklaşık 75,5 milyar dolar) yükseldi.

Rusya’da bütçe giderlerindeki artışta özellikle savunma sanayisine yönelik harcamaların son yıllarda hızla yükselmesi etkili oluyor. Bu durum, ülkenin mali politikalarında yeni dengelerin oluşabileceğine işaret ediyor.