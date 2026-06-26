Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nde görev yapan uzmanların sayısının yeniden artırılmasına ilişkin planı onayladığını söyledi.
Likhachev, Rusya'nın Obninsk kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'da bulunan Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin konuştu.
Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin olumsuz yönde bir gelişme görmediklerine işaret eden Likhachev, "Kısa süre önce sahamızdaki personel sayısının yeniden artırılmasına ilişkin planı onayladım. Gelişmeler kötüleşmezse önümüzdeki haftalarda personelimizi yeniden artırmaya başlayacağız." dedi.
Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde şu anda yaklaşık 20 Rosatom çalışanının bulunduğunu belirten Likhachev, projenin şirket açısından önceliğini koruduğunu vurguladı.
Rosatom, askeri riskler nedeniyle santralde görev yapan çalışanlarını gruplar halinde İran'dan Ermenistan üzerinden tahliye etmişti.
ABD ve İsrail'in İran saldırıları öncesinde santralde 639 Rosatom çalışanı görev yapıyordu.