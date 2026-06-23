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Rusya'nın başkenti Moskova'da, küresel diplomasi ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği 12. Primakov Okumaları (Primakov Readings) Uluslararası Bilimsel ve Uzman Forumu başladı.

Rusya Bilimler Akademisine bağlı Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Enstitüsünün Başkanı Aleksandr Dınkin'in yönetimindeki foruma, Türkiye dahil 17 ülkeden yaklaşık 400 uzman, diplomat ve akademisyen katıldı. Forumun açılış panellerinde Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev küresel düzeni sarsan gelişmelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BATI, RAKİPLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN HER TÜRLÜ BASKIYI YAPIYOR"

Konuşmasında Batılı devletlerin Rusya'yı izole etme ve çevreleme politikalarını sert bir dille eleştiren Yuriy Uşakov, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını savundu:

"Batılılar, küresel ve bölgesel düzeydeki rakiplerini engellemek için her türlü baskı aracını kullanmaktan asla çekinmiyor. Bunlar askeri, siyasi ve ekonomik araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin yer aldığı entegrasyon birliklerini bozma yönünde açık girişimler var.

Bununla birlikte, yüzyıllarca yan yana yaşayan ve birbirlerine yardım eden halkların ortak tarihinin ve coğrafyasının yeniden gözden geçirilmesini öngören yanıltıcı fikirler ortaya atılıyor. Unutulmamalıdır ki tüm bu kışkırtıcı adımlar, tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi büyük trajedilere yol açabilir."

"ANCHORAGE UZLAŞILARINI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’ne atıfta bulunan Uşakov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna politikasını "yıkıcı" olarak tanımladı:

"Avrupalılar bu zirvede, savaşın son Ukraynalı ölene kadar sürdürülmesi amacıyla Batı'nın askeri ve mali olarak seferber olması için adeta yarıştı."

Uşakov, Avrupa'nın bu tutumuyla, Rusya ile ABD arasında daha önce Anchorage zirvesinde sağlanan uzlaşıların ve diplomatik kazanımların tamamen unutulması, üzerinin örtülmesi için elinden geleni yaptığını ileri sürdü.

İRAN İLE MÜZAKERELERE DESTEK VE URANYUM TEKLİFİ

Kremlin Danışmanı Uşakov, konuşmasında yalnızca Batı krizine değil, Orta Doğu ve nükleer diplomasi başlıklarına da değindi. ABD ile İran arasında yeni bir mutabakat zaptının sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Uşakov, bu kanatta başlayan müzakerelerin verimli olacağı umudunu paylaştı. Uşakov ayrıca, Rusya'nın İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun güvenli transferi ve işlenmesiyle ilgili takas/iş birliği teklifinin hala masada ve geçerli olduğunu hatırlattı.

İki gün boyunca uluslararası dengelerin masaya yatırılacağı stratejik foruma, ilerleyen saatlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılması ve kapsamlı bir dış politika sunumu yapması bekleniyor.