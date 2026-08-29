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Kaynak: AA

Rus hükümeti, iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerinin ihracatına yönelik uygulanan yasağın süresini uzattı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağın 30 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.

BENZİN YASAĞI 2027'YE KADAR SÜRECEK

Açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın ise 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Jet yakıtı ihracatına yönelik kısıtlamanın da 30 Kasım'a kadar devam edeceği kaydedildi.

RAFİNERİLERDEKİ SALDIRILAR AKARYAKIT PİYASASINI ETKİLİYOR

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alındı.

Rusya'nın bazı bölgelerinde akaryakıt satışına yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanırken, hükümet de iç piyasadaki arzı ve fiyat istikrarını korumak amacıyla ihracat tedbirlerini sürdürüyor.

Rus hükümeti daha önce de benzin ve dizel yakıt ihracatına yönelik çeşitli kısıtlamalar getirmişti.