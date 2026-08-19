Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya, iç piyasada yaşanan akaryakıt sıkıntısını hafifletmek amacıyla akaryakıt ithalatına başladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, iç piyasaya ilave yakıt sağlanması için gerekli düzenlemelerin kabul edildiğini belirtti.

Novak, “Şu anda ithalat başladı” diyerek, piyasaya daha fazla yakıt sağlanması için adımlar atıldığını bildirdi.

DAHA DÜŞÜK SINIFTAKİ YAKITLARIN ÜRETİMİNE İZİN

Novak, alınan düzenlemeler kapsamında Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 gibi daha düşük sınıftaki yakıtların üretilebilmesine yönelik düzenlemelerin de kabul edildiğini açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı, ülkede iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak yeterli yakıt bulunduğunu ancak yüksek talep nedeniyle tüketimin yüzde 20 ila 30 arttığını ifade etti.

AKARYAKIT PİYASASI YENİDEN SIKIŞTI

Rusya'da geçen ay hafifleyen akaryakıt sorunu yeniden derinleşirken, ülkenin çeşitli bölgelerinde benzine erişimin zorlaştığı belirtiliyor.

Novak, hükümetin piyasadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve şirketler ile bölgelerle birlikte durumu günlük olarak izlediklerini söyledi.

Bazı petrol rafinerilerinin kısa süre içerisinde bakım çalışmalarını tamamlamasının beklendiğini belirten Novak, bu gelişmeyle birlikte piyasadaki durumun iyileşmesini beklediklerini kaydetti.

UKRAYNA SALDIRILARI RAFİNERİLERİ ETKİLEDİ

Rusya'daki akaryakıt sıkıntısında, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla petrol rafinerilerine düzenlediği saldırıların da etkili olduğu belirtiliyor.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda rafineri bakım sürecine alınırken, ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışına yönelik bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Rus hükümeti ayrıca dizel yakıt ve benzin ihracatını yasaklamıştı.