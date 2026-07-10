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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre, Afrika turu kapsamında Mozambik'in başkenti Maputo'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiren Lavrov, burada Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo ve mevkidaşı Manuela dos Santos Lucas ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçen ikili, stratejik ortaklık vurgusu yaptı.

KUZEYDEKİ TERÖRE KARŞI RUS SİLAHI DEVREDE

Mozambik ile ilişkileri derinleştirme niyetinde olduklarının altını çizen Lavrov, ülkenin kuzey bölgelerinde baş gösteren terör tehdidine karşı yönetime tam destek verdiklerini belirtti. Askeri işbirliği sinyali veren Lavrov, "Mozambik'e personel eğitimi, gerekli silah ve askeri teçhizat temini dahil olmak üzere çok boyutlu bir destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD VE İRAN'A KÜRESEL KRİZ UYARISI

Lavrov'un gündemindeki bir diğer sıcak başlık ise Orta Doğu'daki ABD-İran gerilimiydi. Mevcut tansiyonun küresel ekonomiye vurduğu darbeye dikkat çeken Lavrov, "Bu kriz sadece İran ve ABD'yi değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Mesele, yalnızca tüm tarafların çıkarlarını ortak bir paydada yansıtan kapsamlı bir anlaşmayla çözülebilir" değerlendirmesinde bulundu.