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Kaynak: AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıları değerlendirdi.

Bunun endişe verici olduğunu belirten Peskov, "Tüm çatışma taraflarını itidale ve müzakere sürecine dönmeye çağırıyoruz. Gerginliğin yeniden artması, bölgedeki durum ve uluslararası ekonomi için ek olumsuz sonuçlar doğuracak." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.