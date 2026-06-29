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Kaynak: AA

Rusya’da sosyal medya platformlarına yönelik yaptırımlar hız kesmeden devam ediyor. Ülkede, yasaklı içeriklere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Twitch, Telegram ve Pinterest’e toplam 10,5 milyon ruble (yaklaşık 136 bin dolar) para cezası kesildi.

Davalar, başkent Moskova’daki Taganskiy Bölge Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, söz konusu platformlarda yer alan yasaklı içeriklerin kaldırılmadığına hükmederek, her bir platform için ayrı ayrı 3,5 milyon ruble ceza uygulanmasına karar verdi.

YASAKLI İÇERİK KRİZİ BÜYÜYOR

Mahkeme kararında, platformların Rusya’daki yasal düzenlemelere uymadığı ve içerik kaldırma yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulandı. Bu karar, ülkede faaliyet gösteren yabancı sosyal medya şirketlerine yönelik baskının sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞLARDI

Rusya, daha önce de benzer gerekçelerle birçok yabancı sosyal medya platformuna para cezaları uygulamıştı. Özellikle içerik denetimi ve veri politikaları, Moskova yönetiminin en hassas başlıkları arasında yer alıyor.

ERİŞİM KISITLAMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram’ın Rusya’da zaman zaman tamamen engellendiği, Twitch’e ise dönemsel erişim kısıtlamaları getirildiği biliniyor.

Son karar, Rusya ile küresel teknoloji şirketleri arasındaki gerilimin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine işaret ediyor.