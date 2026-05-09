Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup ederek zaferini ilan ettiği 9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da törenle kutlandı. Her yıl zırhlı araçlardan nükleer başlıklı kıtalararası balistik füzelere kadar geniş bir ağır silah yelpazesinin sergilendiği tören bu yıl sönük geçti. Güvenlik endişeleri nedeniyle küçültülen geçit töreni, Rus bayrağını taşıyan askeri birliğin yer aldığı kortejle birlikte yerel saatle yaklaşık 10.00'da Kızıl Meydan'da başladı.

Geçtiğimiz yıl 80. yıl dönümü töreninde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva dahil 27 lider hazır bulunurken, bu yıl belirgin şekilde daha az dünya lideri katıldı. Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törene bu yıl, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Malezya Kralı Sultan Ibrahim İskender, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

KAMUSAL KUTLAMALAR İSE TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

Ülke genelinde yapılan bazı geçit törenlerinde askeri araçlar yer alsa da bunların çoğunun modern ekipmanlar yerine İkinci Dünya Savaşı dönemine ait araçlar olduğu görüldü. Bazı törenler ve kamusal kutlamalar ise tamamen iptal edildi. Kamu güvenliğini sağlama gereğini gerekçe göstererek Rus başkentindeki tüm mobil internet erişimi ve kısa mesaj hizmetlerine kısıtlamalar getirildi.

Beşinci yılına giren Ukrayna savaşı ve artan drone tehditleri sebebiyle tarihinin en sessiz ve sıkı korunan organizasyonlarından biri haline geldi.

"ONUN GERÇEK TARİHİNİ VE GERÇEK KAHRAMANLARINI KORUMAK BİZİM İÇİN BİR ONUR MESELESİDİR"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler Birliği'nin Zaferi'nin 81. yıl dönümünü simgeleyen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmaya, "Sizi Zafer Günü dolayısıyla kutluyorum; bu bizim kutsal, ilham verici ve en önemli bayramımızdır" ifadeleriyle başladı.

Rusya'nın çıkarlarını ve geleceğini koruyacaklarını belirten Putin, "Zafer askerlerinin mirasını ve kalıcı değerlerini onurlandırıyoruz. Anavatanımıza bağlılık tüm ülkemizi, Rusya'nın tüm halklarını birleştiriyor ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısını, onun gerçek tarihini ve gerçek kahramanlarını korumak bizim için bir onur meselesidir. Sovyet halkının kahramanlığını ve Nazizmin yenilgiye uğratılmasını mümkün kılan belirleyici katkının onlara ait olduğunu her zaman hatırlayacağız. Onlar ülkelerini ve tüm dünyayı kurtardılar, mutlak ve acımasız kötülüğe son verdiler ve Nazi Almanyası'na teslim olmuş ve onun suçlarının itaatkar ortakları haline gelmiş ulusların egemenliğini yeniden tesis ettiler" diye konuştu.

Rus lider, "Askerlerimiz, Avrupa halklarının özgürlüğü ve onuru adına muazzam kayıplar verdi ve büyük fedakârlıklar yaptı. Onlar cesaretin ve asaletin, metanetin ve insanlığın somutlaşmış hâli oldular ve büyük bir Zafer'in görkemli şanıyla taçlandılar. 22 Haziran 1941, tarihimizdeki en trajik ve en hüzünlü tarihlerden biridir. Bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcının 85. yılıdır. Naziler, Sovyetler Birliği'ne haince saldırdı, ülkeyi ve onun geniş kaynaklarını ele geçirmeyi, kültürünü ve tarihi mirasını tamamen yok etmeyi ve nihayetinde tüm çok uluslu Sovyet halkını yok etmeyi, köleleştirmeyi ve soykırıma uğratmayı planlıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Kızıl Meydan'daki törenin ardından Putin, diğer liderlerle birlikte Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı ve ardından Kremlin'de bir resepsiyona katıldı.