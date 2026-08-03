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Kaynak: AA

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki otomobil pazarına ilişkin verileri paylaştı.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yeni otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 815 bin 100’e çıktığının ifade edildiği söylemlerde, Rusya'da üretilen otomobillerin satışlarının aynı dönemde yıllık bazda yüzde 26,5 artarak 516 bini aştığı belirtildi.

Yerli üretim araçların toplam pazardaki payının geçen yılın aynı dönemine göre 8 puandan fazla artarak yüzde 63,4'e geldiği işaret edilen açıklamada, hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının ise yüzde 94,7 artarak 70 bin 200'e ulaştığı açıklandı.

Akaryakıt arzına ilişkin sorunların yaşandığı Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışlarında yaşanan artışa parmak bastı.