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Kaynak: AA

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, İHA saldırısı sonrasında tesiste yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik amacıyla tesisin daha önce boşaltıldığı belirtilirken, ürün teslimatlarının geçici süreyle durdurulduğu ve sevkiyatların şirketin diğer lojistik merkezlerine aktarıldığı bildirildi.

Tula Valisi Dmitriy Milyayev ise gece boyunca bölgeyi hedef alan İHA saldırılarının gerçekleştiğini açıkladı. Milyayev, Rus hava savunma sistemlerinin toplam 107 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Saldırılar nedeniyle Venev ilçesinde iki apartmanın, Novomoskovsk ile Uzlovaya ilçelerinde bulunan iki üretim tesisinin de zarar gördüğünü aktaran Milyayev, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ukrayna'nın son dönemde Wildberries'e ait depo ve lojistik merkezlerini hedef alan insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.