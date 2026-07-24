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Kaynak: AA

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı açıklamada, Vsevolojsk ilçesinde bulunan Wildberries deposunun insansız hava araçlarının hedefi olduğunu duyurdu.

Saldırının ardından depoda yangın çıktığını aktaran Drozdenko, olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını bildirdi.

Drozdenko ayrıca, başka bir insansız hava aracının Kirov ilçesindeki bir kümes hayvancılığı işletmesine ait depolardan birine isabet ettiğini, binada kısmi çökme yaşandığını ancak olayda yaralanan olmadığını ifade etti.

Wildberries yönetimi ise saldırıların ardından bölgede faaliyet gösteren bazı lojistik merkezlerinde çalışmaların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu Wildberries'e ait farklı lojistik merkezleri, son günlerde art arda gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor.