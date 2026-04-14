Rusya’nın Saint Petersburg kentinde Stieglitz Devlet Sanat ve Tasarım Akademisi (Stieglitz State Academy of Art and Design) tarafından "Dünya Çapında: Sınır Tanımayan Sanat Festivali" (Around the World: Art Without Borders) düzenlendi. Festival kapsamındaki "Bir Sanatçının Gözünden Dünya" (Artist’s View of the World) adlı uluslararası resim yarışmasında Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden Prof. Dr. Ferhunde Küçükşen Öner ile Doç. Dr. Bahar Karaman Güvenç önemli bir başarıya imza attı. 46 ülkeden 806 sanatçı özgün eserleriyle yer aldığı yarışmanın "Soyutlama" kategorisinde Doç. Dr. Bahar Karaman Güvenç, "Kırsal" adlı eseriyle birincilik elde ederek büyük bir başarıya ulaştı. Aynı kategoride Prof. Dr. Ferhunde Küçükşen Öner ise "Inside" adlı eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Prof. Dr. Ferhunde Küçükşen Öner ve Doç. Dr. Bahar Karaman Güvenç ile bir araya gelerek uluslararası resim yarışmasında elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik etti. Ayrıca Rektör Akkaya, BARÜ’nün nitelikli çalışmalarıyla farklı alanlarda akademik ve sanatsal yetkinliğini ortaya koymaya devam edeceğini de belirtti.