Kaynak: Dış Haberler Servisi

Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesinde, Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazılarda, Abbasi dönemine ait 59 gümüş dirhem ile çok sayıda gümüş parçasından oluşan bir hazine bulundu. Araştırmacılar, gümüş dirhemlerin yanı sıra ağırlık esasına göre ticarette kullanılan kesilmiş gümüş parçalarına da ulaşırken yapılan ilk incelemelerde, sikkelerin büyük bölümünün Abbasi Halifeliği döneminde basıldığı açığa çıktı.

VİKİNGLER İLE İSLAM DÜNYASI ARASINDAKİ TİCARETİ GÖSTERİYOR

Uzmanlar, Abbasi dirhemlerinin Orta Doğu'da basıldıktan sonra Doğu Avrupa'daki nehir ticaret yolları üzerinden Baltık kıyılarına ulaştığını değerlendirirken Viking tüccarları, kürk, bal mumu ve diğer ticaret ürünlerini gümüş karşılığında değiş tokuş ederek İslam dünyasıyla geniş bir ticaret ağı oluşturuyordu.

Gümüş parçaları da, dönemin ticaret sistemine ilişkin ipuçları verirken o dönemde, gümüş yalnızca sikke olarak değil, ağırlığına göre kesilerek ödeme aracı olarak da kullanılıyordu. Bu nedenle hazine içinde hem tam dirhemler hem de küçük gümüş parçaları yer alıyor.