Kaynak: İHA

Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'ndeki Chernyakhovsk'ta Su-30SM tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Uçağın ıssız bir alana düştüğü ve uçuşun mühimmatsız gerçekleştirildiği belirtildi.

Rus basınında yer alan haberlerde, iki pilotun fırlatma sonrasında yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kazanın ardından savaş uçağının düşme nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Su-30SM'nin neden düştüğü bilinmiyor.