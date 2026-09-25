Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Rusya'nın Rostov bölgesinde İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi, faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

ROSTOV’DA YAKLAŞIK 50 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Rostov Valisi Yuriy Slyusar, yaptığı yazılı açıklamada gece saatlerinde bölgeye düzenlenen İHA saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Slyusar, hava saldırısının püskürtülmesi sırasında bölgedeki 6 ilçede yaklaşık 50 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

NOVOŞAHTİNSK PETROL RAFİNERİSİ FAALİYETLERİNE ARA VERDİ

Saldırı sırasında Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'nin hasar gördüğünü belirten Slyusar, tesisin faaliyetlerine geçici olarak ara verdiğini kaydetti.

Slyusar, saldırının ardından bölgede yaralanma veya başka bir hasara ilişkin yeni bir bilgi ulaşmadığını, incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

RUSYA’DA AKARYAKIT SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya'da geçen ay hafifleyen akaryakıt sorunu yeniden derinleşirken, ülkenin çeşitli bölgelerinde benzine erişim giderek zorlaşıyor.

Ukrayna'nın İHA'larla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınırken, ülkenin birçok bölgesinde akaryakıt satışına bazı kısıtlamalar getirildi.

Rus hükümeti, dizel yakıt ve benzin ihracatını da yasaklamıştı.