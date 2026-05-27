RUS FİNANS KURUMLARINA GÜVENLİK KALKANI: İHA SALDIRILARINA DOĞRUDAN MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma, ülkenin finansal altyapısını korumayı amaçlayan önemli bir yasal düzenlemeye imza attı. Kabul edilen yeni yasayla birlikte Rusya Merkez Bankası, en büyük bankası Sber ve çeşitli finansal altyapı kuruluşlarına, insansız hava araçlarına (İHA) karşı doğrudan müdahalede bulunma hakkı tanındı.

GÜVENLİK BİRİMLERİ BEKLENMEDEN HAREKETE GEÇİLEBİLECEK

Yeni yasal düzenleme, finans kuruluşlarının koruma altında olan tesislerinin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yasaya göre Rusya Merkez Bankası, Merkez Bankasına bağlı tahsilat şirketi Rosinkas ve ülkenin en büyük bankası Sber’in personeli, resmi güvenlik birimlerinin olay yerine intikal etmesini beklemeden İHA saldırılarına karşı önlem alabilecek.

Yetki kapsamında sadece hava araçları değil, tesislerin yakınında tespit edilen şu insansız araç sistemleri de durdurulabilecek:

İnsansız hava araçları (İHA)

İnsansız kara araçları

İnsansız su üstü araçları

İnsansız su altı araçları

YETKİLİ PERSONEL LİSTELERİ BELİRLENECEK

Müdahale kararlarını uygulama yetkisine sahip olacak personel kadrosu belirli onay süreçlerinden geçecek. Rusya Merkez Bankası ve Rosinkas bünyesinde İHA'lara müdahale edebilecek yetkili personel listesini bizzat Rusya Merkez Bankası hazırlayacak. Sber bankasında ise bu kararları almaya yetkili olacak personelin listesi Rus hükümetinin onayına sunulacak.

HARCAMALARI KURUMLAR KENDİSİ KARŞILAYACAK

Duma Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, İHA’lara karşı kurulacak koruma sistemlerinin ve alınacak önlemlerin maliyetlerinin tamamen ilgili finans kurumları tarafından finanse edileceğini bildirdi.

Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin de dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, şirketlerin tesislerini İHA saldırılarına karşı korumak için daha ağır silahlar, elektronik harp ve lazer sistemlerinin alımını finanse etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Rusya'da İHA'lara müdahale yetkisi halihazırda İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, Federal Koruma Servisi ve bazı güvenlik birimlerinde bulunuyor.