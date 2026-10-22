Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in önerisiyle Duma'dan oybirliğiyle geçen kısmi kabine değişikliği, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnamelerle resmiyet kazandı.
Yeni düzenlemeye göre Anton Siluanov, Andrey Nikitin, İrina Okladnikova ve Oleg Kojemyako başbakan yardımcısı olurken, Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna Dmitriy Yadrov getirildi.
Görevinden ayrılan Dmitriy Grigorenko'nun hükümet idaresindeki yerini Okladnikova devralırken, eski başbakan yardımcısı Yuriy Trutnev ise devlet başkanı yardımcılığına atandı.