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Rusya'nın Vladimir Valisi Aleksandr Avdeyev, yaptığı açıklamada, bölgedeki Sobinskiy ilçesinde bulunan depoya İHA saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle depodaki bazı bölümlerin yıkıldığını ve yangın çıktığını söyleyen Avdeyev, çalışanların tahliye edildiğini ifade etti.

Avdeyev, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarının devam ettiğini bölgede İHA saldırısı tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Wildberries'ten yapılan açıklamada, yangının şirketin Vladimir bölgesindeki lojistik tesisinde çıktığı, çalışanların tahliye edildiği ve ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı aktarıldı.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları gerçekleştiriyor.