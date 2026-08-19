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Kaynak: AA

Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, yazılı açıklamasında bölgeye yönelik İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırının ardından petrol rafinerisinde yangın çıktığını belirten Habirov, “Hasar var.” ifadesini kullandı.

Habirov ayrıca İHA’lardan birinin Ufa kentindeki bir evin üzerine düştüğünü ve olayda Hint uyruklu bir öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece saatlerinde Ukrayna tarafından gönderildiği belirtilen 453 İHA’nın, başkent Moskova’nın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kente doğru ilerleyen 25 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini aktardı.