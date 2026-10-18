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Kaynak: AA

Rusya’da St. Petersburg ve Leningrad bölgesine yönelik yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirildi. Rus yetkililerin açıklamalarına göre saldırılarda St. Petersburg Petrol Terminali ile Rus teknoloji şirketi VK’ye ait bir veri merkezi hedef alındı. Bölge genelinde bazı altyapı tesislerinde yangın çıkarken elektrik kesintileri yaşandı.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, İHA saldırıları nedeniyle kentte dört farklı bölgede sivil altyapı tesislerinde yangın çıktığını açıkladı. Beglov, petrol terminalinin de saldırıya uğradığını ve terminal sahasında yangın çıktığını belirtti. Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin yangınlara müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

126 İHA’NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, bölge üzerinde 126 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Drozdenko, düşürülen İHA’lara ait parçaların bazı konutlara, elektrik hatlarına ve araçlara zarar verdiğini bildirdi.

St. Petersburg Valisi Beglov, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını belirtirken kentte mobil internet hizmetlerinde aksamalar olabileceği uyarısında bulundu.

VK VERİ MERKEZİ DE HEDEF ALINDI

Rus teknoloji şirketi VK, Leningrad bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırısına uğradığını doğruladı. Şirket, saldırıya rağmen dijital hizmetlerinin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Saldırılar nedeniyle bölgede elektrik kesintileri yaşandığı, St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’nda ise uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın geçmişi 2014 yılına uzanıyor. Rusya’nın Kırım’ı kontrol altına alması ve Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde çatışmaların başlaması, iki ülke arasındaki savaşın ilk aşamasını oluşturdu.

Savaş, 24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna genelinde geniş çaplı işgal harekatı başlatmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Rus kuvvetleri farklı yönlerden Ukrayna topraklarına girerken çatışmalar ülke geneline yayıldı.

Savaşın ilerleyen dönemlerinde Ukrayna, Rusya’nın askeri ve stratejik altyapısını hedef alan İHA saldırılarını artırdı. Petrol tesisleri, enerji altyapısı ve teknoloji merkezleri de bu saldırıların hedefleri arasında yer aldı. Rusya’daki bazı veri merkezleri de İHA saldırıları nedeniyle hizmet kesintileri yaşadı.

St. Petersburg ve Leningrad bölgesindeki son saldırılara ilişkin açıklamalar Rus yetkililer tarafından yapıldı.