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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar, insansız hava araçlarıyla düzenlenen hava saldırılarıyla sınır hattının iç kesimlerine taşınmaya devam ediyor. Son olarak Rusya'nın Tula ve Belgorod bölgeleri ile başkent Moskova hava sahası yoğun İHA saldırılarının hedefi oldu.

TULA VALİSİ ACI HABERİ DUYURDU: KÖYLER İSABET ALDI

Tula Bölge Valisi Dmitriy Milyayev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeyi hedef alan geniş çaplı bir İHA operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti. Tula semalarında 16 İHA’nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini kaydeden Milyayev, saldırının sivil yerleşim yerlerinde yol açtığı tahribata ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bölgedeki yerleşim alanları doğrudan saldırıya maruz kaldı. Yamnı, Maslovo, Mihalkovo ve İnşinskiy köylerinde bulunan birkaç evde ciddi hasar meydana geldi. Maalesef yaşanan bu saldırılarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biri çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralandı. Yaralılarımızın hastanelerdeki tıbbi tedavileri ve destek süreci devam ediyor."

GECE BOYUNCA 123 İHA İMHA EDİLDİ

Hava saldırılarının bir diğer hedefi olan Belgorod bölgesinde de hareketli saatler yaşandı. Belgorod Operasyonel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait dronların bölgeye gerçekleştirdiği saldırı neticesinde 3 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece genelinde yaşanan hava hareketliliğine dair bilançoyu paylaştı. Bakanlık yetkilileri; başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde, Azak Denizi ve Karadeniz semalarında Ukrayna'ya ait toplam 123 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından zamanında fark edilerek başarıyla imha edildiğini duyurdu.