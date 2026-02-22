Amur Bölgesi Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü erken saatlerde radardan kaybolan Robinson tipi özel helikopterin Romnensky ilçesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, “Amur bölgesinde Romnensky ilçesinde kaybolan helikoptere yönelik arama çalışmaları tamamlandı. Arama kurtarma operasyonu sırasında üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı” ifadelerine yer verildi. Bölge yetkilileri hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Doğu Sibirya Ulaştırma Savcılığı, helikopterin hayatını kaybeden pilota ait olduğunu ve söz konusu hava aracını kullanmak için gerekli izne sahip olmadığını belirtti.