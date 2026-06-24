Kaynak: İHA

Rusya’da Ukrayna’daki savaşa karşı çıkan Yabloko Partisi Lider Yardımcısı Maxim Kruglov, "Rus ordusu hakkında yalan bilgi yaymak" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, 2022 yılında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı iki paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Kruglov, hakkındaki suçlamaları reddetti. Kruglov, söz konusu davanın yetkililerin kendileriyle aynı fikirde olmayanları tolere etmediğini gösterdiğini söyledi.

Rus savcıların, paylaşımların "siyasi nefret" nedeniyle yapıldığı yönündeki suçlamalarını reddeden Kruglov, kariyerinin Rusya’daki yaşamı iyileştirmeye adandığını savundu. Sanık, yetkililerin siyasi görüş ayrılığını nefretle eşdeğer gördüğünü söyledi.

Kruglov ayrıca savaşa karşı olduğunu ve Rusya’nın bir gün barışçıl bir ülke olacağına inandığını söyleyerek, "Rusya komşularının korktuğu değil, saygı duyduğu bir ülke olacak" dedi.

Aynı zamanda Moskova şehir meclisi eski üyesi olan Kruglov, duruşma sonucunda 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kruglov’un davasında delil olarak gösterilen paylaşımlardan birinin, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki ölümlere ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayandığı, diğerinin ise savaşın başladığı 2022 yılının Mart ayında Kiev yakınlarındaki Bucha bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili olduğu kaydedildi. Ukrayna ve Batı ülkeleri Rus ordusunun burada sivilleri katlettiğini iddia ederken, Moskova yönetimi olayın kurgulandığını öne sürüyor.



YABLOKO CEPHESİNDEN KARARA TEPKİ

Yabloko lideri Nikolai Rybakov, kararı adaletsiz olarak nitelendirerek, "Eğer insanlar bu tür cezaların kabul edilebilir olduğunu düşünürse, oy kullanmanın ya da Yabloko dışındaki partileri desteklemenin de bir anlamı kalmaz. Şu anda bir seçim var: Ya Yabloko’ya oy verip ‘bugüne hayır’ dersiniz ya da diğer partilere oy verip ‘devam’ dersiniz" ifadelerini kullandı.



KARAR, DEVLET DUMASI SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE GELDİ

Bu gelişme, Eylül ayında yapılması planlanan ve Yabloko Partisi’nin de katılmaya hazırlandığı, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadını oluşturan Devlet Duması seçimleri öncesinde yaşandı.

Geçmişte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) sonrası dönemin önde gelen liberal hareketlerinden biri olan Yabloko Partisi, günümüzde bölgesel parlamentolarda yalnızca birkaç sandalyeye sahip ve ulusal parlamentoda temsil edilmiyor. Partinin Rus siyasi sisteminde bu yıl ulusal düzeyde sandalye kazanmasının ihtimalinin düşük olduğu, ancak seçimlere katılımının savaş karşıtı görüşlerini dile getirmek için bir platform sağladığı değerlendiriliyor.