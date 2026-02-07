Rusya'nın devlet haber ajansı Tass'a göre, Rusya eski Adalet Bakan Yardımcısı Sergey Tropin Moskova'daki dairesinde ölü bulundu.

SERGEY TROPİN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eski Rusya Adalet Bakan Yardımcısı Sergei Tropin'in cesedi, Moskova'nın batısındaki bir apartman dairesinde bulundu ve şiddete bağlı bir ölüm belirtisi bulunmadığı ifade edildi.

Acil durum yetkilileri, Tropin'in cesedinin apartmanın banyosunda bulunduğunu söyledi. Bir kaynak Tass'a, "Cinayete dair herhangi bir işaret yok. Ölüm nedeni araştırılıyor" dedi.

Tropin, 1996-1997 yılları arasında Rusya Adalet Bakan Yardımcılığı görevini yapmıştı.