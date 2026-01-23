Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Aralık 2025'te Kremlin'de düzenlenen devlet ödülleri töreninde, Gazprom-Media Holding Genel Müdür Yardımcısı Tina Kandelaki'ye Aleksandr Nevski Nişanı'nı takdim etti.

Televizyoncu Kandelaki, törende yaptığı konuşmada Putin'in liderliğine 25 yıldır bağlılığını vurguladı ve Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği İlia II'nin Putin için dua ettiğini aktardı.

Putin ve Kandelaki

Kandelaki, "Rusya kazanacak ve dünyada barış olacak" diyerek Rusya'nın zaferine olan inancını dile getirdi.

NİŞANIN STRATEJİK DEĞERİ

Aleksandr Nevski Nişanı, Rusya'da devlete sadakat ve stratejik alanlardaki (ordu, bürokrasi, medya) katkılar karşılığında verilen prestijli bir ödül olarak biliniyor.