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Kaynak: AA

Rusya'da dijital ruble dönemi yarından itibaren başlıyor. Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin 1 Eylül'den itibaren yaygın kullanıma açılacağını duyurdu.

Ülkenin en büyük bankaları ve perakende şirketleri, dijital rubleyle ödeme ve transfer yapılabilmesi için gerekli altyapıyı kullanıma sunacak.

DİJİTAL RUBLE HESABI NASIL AÇILACAK?

Rusya Merkez Bankasının açıklamasına göre vatandaşlar, sisteme katılan bankaların mobil uygulamaları üzerinden dijital ruble hesabı açabilecek.

Vatandaşlar banka hesaplarından dijital ruble hesaplarına aylık 300 bin rubleye kadar para aktarabilecek. İşletmeler için ise herhangi bir transfer sınırlaması uygulanmayacak.

DİJİTAL RUBLE, KRİPTO PARA DEĞİL

Rusya Merkez Bankası tarafından ihraç edilen dijital ruble, kripto para olarak değerlendirilmiyor. Dijital ruble, ülkenin ulusal parasının üçüncü biçimi olacak.

Nakit ruble ve banka hesaplarındaki ruble ile aynı değere sahip olacak dijital ruble, ödeme ve para transferlerinde kullanılabilecek.

RUSYA ULUSLARARASI ÖDEMELERDE HEDEF BÜYÜTÜYOR

Rusya Merkez Bankası, dijital rubleyi yabancı merkez bankalarının dijital para sistemleriyle bağlantılı şekilde kullanabilmek için de çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Rusya, uluslararası ödemelerde aracı kurumlara bağımlılığı, maliyetleri ve yaptırım risklerini azaltmayı hedefliyor.

AB'DEN DİJİTAL RUBLEYE YAPTIRIM

Avrupa Birliği ise Rusya'nın dijital ruble uygulamasına yönelik adım attı. AB, 23 Nisan'da kabul ettiği 20. yaptırım paketinde dijital rubleyle yapılan işlemleri yasaklamıştı.