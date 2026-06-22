Rusya’nın Saratov bölgesinde artan talep nedeniyle bireysel müşterilere benzin satışında kısıtlamaya gidildiği bildirildi.
Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, akaryakıt üreticileri, tedarikçileri ve bölgesel hükümet yetkilileriyle benzin piyasasındaki durumu değerlendirdiklerini belirtti.
Son günlerde tüm benzin türlerine yönelik yüksek talebin, lojistik zincirleri üzerinde ek yük oluşturduğunu aktaran Busargin, istasyonlarda gerçek ihtiyacın üzerinde yakıt alındığını ifade etti.
Busargin, bölgesel operasyon merkezinin, "23-30 Haziran’da bireysel müşterilere araç başına en fazla 30 litre benzin satılması" yönünde geçici sınırlama kararı aldığını açıkladı.
Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken; Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.
Son dönemde Moskova dahil artan saldırılar nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya'da akaryakıt arzındaki sorunlar konusunda hükümetin gerekli tedbirleri aldığını söylemişti.