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Kaynak: AA

Yakutistan yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgenin en büyük petrol ürünleri tedarikçisi olan kamu şirketi Sahaneftegazsbıt’a ait istasyonlarda bir araca en fazla 30 litre benzin veya 200 litre motorin satılacağı bildirildi.

TALEP BASKISI NEDENİYLE YENİ TEDBİRLER

Alınan kararın, artan talebin kontrol altına alınması ve iç piyasaya yönelik petrol ürünleri tedarikinin istikrarlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla uygulamaya konulduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca taşınabilir kaplara akaryakıt satışının da yasaklandığı belirtildi.

PUTİN: “DURUM KRİTİK DEĞİL”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı son açıklamada ülkede sürücüler ve işletmeler açısından akaryakıt tedarikinde sorunlar yaşandığını ancak durumun “kritik seviyede olmadığını” ifade etmişti.

SALDIRILAR RAFİNERİLERİ ETKİLEDİ

Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırıların ardından çok sayıda tesisin bakıma alındığı, bunun da iç piyasada arz baskısını artırdığı belirtiliyor.

Rus hükümetinin, piyasada istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvurduğu biliniyor.

Öte yandan ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına yönelik farklı kısıtlamaların sürdüğü kaydediliyor.