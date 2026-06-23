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Kaynak: AA

İrkutsk Valisi Igor Kobzev, bölgede bazı akaryakıt istasyonlarında benzin satışına kısıtlama getirildiğini, bazılarının ise geçici olarak hizmet vermeyi durdurduğunu açıkladı. Hafta sonu ve dün çeşitli istasyonları ziyaret ettiğini belirten Kobzev, sahadaki durumun yer yer aksamalara neden olduğunu ifade etti.

Sorunun yalnızca İrkutsk ile sınırlı olmadığını vurgulayan Kobzev, benzer sıkıntıların ülke genelinde yaşandığını aktardı. Önceliğin ise itfaiye ve ambulans araçları, toplu taşıma, belediye hizmetleri ve tarım makinelerinin yakıt ihtiyacının karşılanması olduğu belirtildi.

Bölge halkına da çağrıda bulunan Kobzev, paniğe gerek olmadığını belirterek özellikle uzun mesafeli yolculukların önceden planlanmasını istedi.

Uzmanlara göre yaşanan aksaklıkların arkasında, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları bulunuyor. Bu saldırılar sonrası çok sayıda rafineri bakım sürecine girerken, hükümet akaryakıt piyasasında dengeyi sağlamak için zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde benzer kısıtlamaların devreye alınması dikkat çekerken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da hükümetin arz sorunlarına karşı gerekli tedbirleri aldığını açıklamıştı.

Gelişmeler, Rusya’da akaryakıt tedarik zincirine yönelik risklerin artabileceğine işaret ediyor.