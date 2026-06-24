Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Rus parlamentosunun internet sitesinde yer alan bilgilerde; Duma'da yapılan oturumda, ülkenin vergi kanununda değişiklik öngören düzenlemeler resmen onaylandı.

Düzenleme ile birlikte düşük kaliteli yakıt bileşenlerinin düz damıtma benziniyle karıştırılarak yüksek oktanlı benzin üretilecek. Söz konusu işlemin, üretim faaliyeti ve özel tüketim vergisi kapsamında değerlendirilmesi tahmin ediliyor. Petrol ham maddesi işleme belgesine sahip şirketler ise karıştırma yöntemiyle ürettikleri benzin için özel tüketim vergi indirimi olacak.

Düzenlemeyle, rafinerilerin bazı modernizasyon yatırımları için tanınan süre de uzatılırken, şirketlerin mevcut vergi avantajlarını korumasına olanak sağladı.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazanov, yaptığı açıklamada, düzenlemeyle iç piyasadaki durumun istikrara kavuşturulması ve yerli üretim ile ithalat yoluyla akaryakıt arzının artırılmasının hedeflendiğini belirtti.