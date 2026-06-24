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Kaynak: AA

Rusya’da insansız hava aracı (İHA) saldırılarının akaryakıt tedarik zincirlerinde yol açtığı sorunlar ve artan talep nedeniyle satış kısıtlaması uygulanan bölgelerin sayısı 16’ya yükseldi.

Ülkenin batısından Sibirya ve Uzak Doğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada benzin ve motorin satışına yönelik tam veya kısmi kısıtlamalar uygulanırken, bazı bölgelerde araç başına yakıt alımına sınır getirildi, taşınabilir kaplara satış ise yasaklandı.

Bölgesel yönetimler, alınan tedbirlerin yerel tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı azaltmayı ve spekülatif alımları önlemeyi amaçladığını belirtiyor. Ancak bazı istasyonlarda belirli yakıt türlerinin bulunamadığı ve uzun kuyrukların oluştuğu bildiriliyor.

KIRIM VE SİVASTOPOL’DE DAHA SERT TEDBİRLER

Akaryakıt sorunlarının en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan Kırım’da araç başına satış daha önce 20 litreyle sınırlandırılmış, ardından yakıtın kupon veya QR kod ile verilmesine geçilmişti. 21 Haziran itibarıyla bireysel ve kurumsal müşterilere akaryakıt satışı tamamen durduruldu.

Bölgede yakıtın yalnızca kamu hizmetlerine tahsis edileceği açıklanırken, turizm faaliyetleri ve çocuklara yönelik yaz kampları da eylüle kadar askıya alındı. Sivastopol’de de benzer şekilde serbest satış ve QR kodla temin uygulamaları durdurularak mevcut stoklar acil hizmetlere yönlendirildi.

BÖLGE BÖLGE LİMİTLER DEVREDE

Omsk bölgesinde benzin satışı araç başına 40 litre, motorin satışı ise 80 litreyle sınırlandırılırken, şehirler arası güzergahlarda kamyonlar için bu limit 200 litre olarak belirlendi.

Saratov bölgesinde belirli tarihler arasında benzin satışı 30 litreyle sınırlandırılırken, Penza bölgesinde benzin için 100, motorin için 200 litre limit getirildi. Tambov’da taşınabilir kaplara satış tamamen yasaklanırken, Kursk ve Bryansk bölgelerinde akaryakıtın yalnızca araç depolarına verilmesine karar verildi.

Voronej’de de benzer uygulamalar devreye alınırken, yetkililer bu adımların yakıtın başka bölgelere taşınmasını önlemeyi hedeflediğini vurguladı.

ŞİRKETLER DE SINIRLAMAYA GİTTİ

Bölgesel kararların yanı sıra büyük akaryakıt şirketleri de satış kısıtlamaları uygulamaya başladı. Tatneft, benzin satışını araç başına 30 litreyle sınırlandırırken, motorin için binek araçlarda 60, kamyonlarda 300 litre limit belirledi.

Lukoil ise bazı bölgelerde benzin satışını 30, motorin satışını 60 litreyle sınırlandırdı. Bazı GazpromNeft istasyonlarında ise belirli benzin türlerinin satışı geçici olarak durduruldu.

KAMU HİZMETLERİNE ÖNCELİK

İrkutsk ve Vladimir bölgelerinde akaryakıt dağıtımı kontrol altına alınarak acil durum hizmetleri, toplu taşıma, belediye araçları ve tarım makinelerine öncelik verilmeye başlandı.

Ülkenin farklı bölgelerinde tedarik sorunları ve kuyruklar dikkat çekerken, bazı şehirlerde belirli yakıt türlerinin geçici olarak bulunamadığı bildirildi.

İHRACAT YASAĞI GÜNDEMDE

Uzmanlar, uygulanan satış sınırlamalarının yerel sorunların daha büyük bir krize dönüşmesini önlemeyi amaçlayan geçici tedbirler olduğunu belirtiyor.

Öte yandan Ukrayna’nın İHA saldırıları nedeniyle bazı rafinerilerin devre dışı kalması, üretim ve lojistikte aksamalara yol açtı. Rus yetkililer ülkede yeterli stok bulunduğunu savunurken, iç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak dizel ihracatının yasaklanması da gündemde yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de saldırıların etkilerinin azaltılması için hükümete talimat verdiği belirtiliyor.