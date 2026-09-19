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Kaynak: AA

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Son bir haftada çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "12 Eylül saat 08.30'dan bugün saat 08.30'a kadar Moskova bölgesine doğru 2 bin 22 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölge sınırlarında etkisiz hale getirildi. Moskova kentine yaklaşan 186 İHA imha edildi." ifadelerini kullandı.

Sobyanin ayrıca, gün içinde Moskova'ya doğru uçan 16 İHA'nın da hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gün içinde Ukrayna'ya ait 288 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu bildirildi.