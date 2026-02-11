Rusya'da, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 7 milyon ruble (yaklaşık 90 bin 550 dolar) ceza verildi.

Telegram'a açılan dava başkent Moskova'da görüldü. Telegram'ın bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

TELEGRAM'A ERİŞİMDE SORUN YAŞANIYOR

Rusya'da ülkenin en popüler uygulamalarından Telegram'a erişimde sorun yaşadığı öğrenildi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor), uygulamaya yönelik önlemler alındığını bildirildi.

Telegram'a yönelik kısıtlamaların yanı sıra bir diğer popüler uygulama WhatsApp'a erişim ise tümüyle engellenmişti.

Rusya'da; Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi çeşitli sosyal medya platformlarına da daha önceden de benzer gerekçeler gösterilerek para cezaları verilmişti.