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Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomim.com’dan İrem Ceylin Demircan’ın haberine göre İzmir’in Gümüldür bölgesinde 19 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Satsuma Mandalina Hasat Töreni’nde, ihracatçıların karşılaştığı ulaşım sorunları öne çıktı. Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya’ya deniz taşımacılığıyla ürün ulaştırılamamasının satış fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık ise Macaristan üzerinden Avrupa’ya ulaşımda kullanılan transit belgelerin kalmamasının ticareti sekteye uğrattığını bildirdi.

Balık, yeni dönemde ihracatın sürdürülebilmesi için ürünlerdeki kalıntı kurallarına eksiksiz uyulması, doğru tarımsal üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve gümrük işlemlerinin kesintisiz yürütülmesi gerektiğini belirtti. Alıcıların siparişlerine zamanında ve güvenilir biçimde ulaşmasının da öncelikler arasında bulunduğunu kaydeden Balık, dış pazarlardaki etkinliği artırmak amacıyla uluslararası fuarlara, ticari heyet organizasyonlarına ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktardı.

DENİZ TAŞIMACILIĞINDAKİ AKSAMA ÜRÜN FİYATLARINA YANSIYOR

Rusya’ya deniz üzerinden mal gönderilememesinin farklı ürün gruplarının satışını engellediğini belirten Hayrettin Uçak, üzüm, narenciye ve erik gibi ürünlerin söz konusu pazara ulaştırılamadığını söyledi. Uçak, bu tablonun fiyatların olması gereken düzeyin altında kalmasına yol açtığını dile getirdi.

Sorunun çözümü için bakanlıklarla temas kurduklarını ancak şu ana kadar kesin bir sonuç elde edemediklerini aktaran Uçak, kara yolunun kullanılabildiğini, buna karşılık bu seçeneğin hem nakliye giderlerini yükselttiğini hem de teslimat süresini uzattığını kaydetti. Deniz hattının yeniden kullanıma açılmasıyla ürünlerin gerçek piyasa değerine ulaşabileceğini ifade etti.

İLAVE MACARİSTAN BELGELERİ HENÜZ ULAŞTIRILMADI

Avrupa’ya kara yoluyla yapılan taşımacılıkta kullanılan Macaristan transit belgelerine ilişkin durumu değerlendiren Cengiz Balık, önceki yıllarda yıl sonuna kadar yeterli olan kontenjanın bu sezon ekim ayının ilk günlerinde tükendiğini açıkladı.

Balık, bakanlığın yürüttüğü girişimler sonucunda 10 bin yeni belge sağlanacağı yönünde söz alındığını, ancak söz konusu evrakın henüz teslim edilmediğini belirtti. Her gün yaklaşık 500 belgenin kullanıldığına işaret eden Balık, ilave kontenjanın mevcut tüketimle yaklaşık 20 günlük ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi.

Belgelerin tahsisinde yaş meyve sebze nakliyesi yapan araçların yanı sıra analiz zorunluluğu bulunan ürünleri taşıyan araçlara da öncelik tanınması gerektiğini vurgulayan Balık, aksi durumda ihracatçıların yeniden önemli lojistik güçlüklerle karşılaşabileceğini ifade etti.