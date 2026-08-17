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Kaynak: AA

Kırgızistan Savunma Bakanlığı bünyesindeki 20636 numaralı askeri birlikte gerçekleştirilen törene, Kırgızistan Savunma Bakanlığı Tatbikat Direktörü Albay Almazbek Kojoşev katıldı.

Hedef: Tam Uyum ve Koordinasyon

11 Ağustos'ta başlayan ve zorlu saha şartlarında gerçekleştirilen tatbikat boyunca birlikler; komuta-kontrol yeteneklerini geliştirmeye, modern askeri teçhizatları etkin kullanmaya ve iki ordu arasındaki koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmaya yönelik kritik görevler icra etti.

Tatbikatın kapanış töreninde konuşan yetkililer, organizasyonun başından sonuna kadar kusursuz işlediğini belirterek "Belirlenen hedeflere eksiksiz bir şekilde ulaşıldı" mesajını verdiler. Askeri personelin sahada sergilediği yüksek profesyonellik ve iki ülke birliklerinin başarılı işbirliği de komuta kademesi tarafından övgüyle karşılandı.

Üstün Başarı Gösterenlere Ödül

Kapanış programının sonunda, tatbikat süresince kendilerine verilen görevleri üstün bir başarıyla yerine getiren askerler, madalya ve çeşitli hediyelerle onurlandırıldı.