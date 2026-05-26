Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), Hindistan'la ilave S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. FSVTS’den Rus haber ajansı İnterfaks’a yapılan açıklamada, Hindistan’ın, Rus yapımı uzun menzilli S-400 "Triumf" hava savunma sistemlerinin ilave tedarikine ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, “Rusya bu sevkiyata hazır ve ilgili görüşmeler yürütülüyor." ifadesine yer verildi. FSVTS Direktörü Dmitri Şugayev, 20 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Hindistan’a yönelik mevcut S-400 sevkiyatına ilişkin sözleşmenin planlanan takvime uygun şekilde yürütüldüğünü söylemişti.

Rusya, Hindistan ile geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında ilk parti S-400 sevkiyatına 2021’de başlamıştı.