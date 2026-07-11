Çin'in güneyinde yer alan Guangzhou kentinde Çin'in ileri gelen bilim insanları ve mühendisleri 2023 yılında gizli bir görüşme düzenledi ve ABD’li girişimci Elon Musk’ın Starlink uydularını masaya yatırdı. Der Spiegel, Insider ve Le Monde tarafından yapılan araştırma, Rusya ve Çin’in Starlink’i yok etmek amacıyla kurdukları planı belgeleriyle ortaya çıkardı.
Rusya ve Çin’in ABD uydularını yok etme planı deşifre oldu: Yeni silah detayı
Rusya ve Çin’in, Elon Musk’ın uydularını Starlink uydu ağını yok etmek için ortak bir imha planı hazırladı. Gizli belgelerdeki 3 aşamalı plan sızdırılırken iki ülkenin, uyduları füze ve lazerlerle hedef almanın yanı sıra NATO cephaneliğine karşı ortak silah sistemleri geliştirdiği açığa çıktı.Kaynak: Dış Haberler Servisi
3 AŞAMALI PLAN DEŞİFRE OLDU!
2023 yılında 3. Çin – Rusya Askeri Teknik Forumu’nda mühendisler, Starlink'in sonu için hazırlanan planları devlet büyüklerine gösterdi. Guangzhou belgeleri arasında, söz konusu plan hakkında bir sunum yer alırken bu sunum gizli belge olarak işaretlendi.
Starlink’in ticari geniş bant hizmetinden ağ tabanlı askeri altyapıya doğru geçirdiği evrimi ele alarak başlayan sunum, GPS sinyallerinin zayıfladığı durumlarda yedek navigasyon sistemi, yüksek hassasiyetli sürekli gözetleme platformu ve her şeyden önce dağıtık bir mimari olduğuna dikkat çekiyor. Çinli mühendisler, bir ya da bir miktar uydunun yok edilmesinin yeterli olmadığını, ağır esnek olduğunu ifade ederken 3 aşamalı bir yok etme planı geliştirdi.
Söz konusu plana göre, birinci aşama Rusya ve Çin işbirliğiyle diplomatik baskı uygulayarak uyduların fırlatılmasını önlemek. İkinci aşama, Musk'ın uydu ağını genişletmek için ihtiyacı olan bantları ve frekansları ele geçirerek Starlink'in önünü kesmek. Rusya ve Çin kendi uydularını fırlatarak yörüngeleri doldurmayı hedefliyor. Üçüncü aşama ise uyduların fiziksel olarak yok edilmesi. Bilgisayar virüsleriyle işlevsiz bırakılacak uydular, henüz açıklanmayan bir silah aracılığıyla imha edilecek.
DİKKAT ÇEKEN S-500 DETAYI!
Söz konusu plan, yetkilileri oldukça etkilerken iki ülke silah üretimi işbirliği için anlaşmaya vardı. Bu planlar, 2 yıl içinde hız kazandı. Çin ordusu, uyduların güçlü lazerler ve uydu avcısı füzelerle yok edilebileceğini ifade ederken Rusya, uzaya küçük ve hızlı bilyeler ateşleyerek uyduları yok edebileceklerini ifade etti. NATO cephaneliğine karşı 5 kategoride yeni silahlar üretilmesi taahhüdü verilirken karada ve havada savunma sistemleri, otonom kamikaze İHA sürüleri, yeni nesil zırhlı araçlar ve son teknoloji hava araçları odak noktası oldu.
ABD'nin Patriot füzelerine karşılık olarak planlanan ancak üretime henüz geçmeyen S-500'lerin yerine, hipersonik füzeler kullanan bir hava savunma sistemi planlandı. Rusya ve Çin'in ortak üretimi olacak olan bu sistem, 4 bin kilometre menzil ve 25 gram başlığıyla dakikalar içinde hedefleri saniyeler içinde imha etme sözü verdi.