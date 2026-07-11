Rusya ve Çin’in ABD uydularını yok etme planı deşifre oldu: Yeni silah detayı

Söz konusu plana göre, birinci aşama Rusya ve Çin işbirliğiyle diplomatik baskı uygulayarak uyduların fırlatılmasını önlemek. İkinci aşama, Musk'ın uydu ağını genişletmek için ihtiyacı olan bantları ve frekansları ele geçirerek Starlink'in önünü kesmek. Rusya ve Çin kendi uydularını fırlatarak yörüngeleri doldurmayı hedefliyor. Üçüncü aşama ise uyduların fiziksel olarak yok edilmesi. Bilgisayar virüsleriyle işlevsiz bırakılacak uydular, henüz açıklanmayan bir silah aracılığıyla imha edilecek.