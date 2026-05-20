Rusya ile Çin arasında enerji alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmede önemli enerji projelerinin ele alındığını ve kritik bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY ÜZERİNDE ANLAŞTIK”

Görüşmenin ardından Rus devlet televizyonuna konuşan Uşakov, iki liderin sadece enerji değil, farklı alanlardaki iş birliklerini de değerlendirdiğini belirterek,

“Enerji projeleri dahil birçok başlığı ele aldılar. Çok önemli bir şey üzerinde de anlaştık.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEMDE “SİBİRYA’NIN GÜCÜ 2” PROJESİ VAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, iki ülkenin “Sibirya’nın Gücü 2” doğal gaz boru hattı projesinde önemli bir aşamaya geldiğini duyurdu.

Peskov, proje için:

Temel parametreler

Güzergah

İnşa süreci

konularında genel bir mutabakat sağlandığını belirtti.

DETAYLAR NETLEŞME AŞAMASINDA

Projeye ilişkin bazı teknik ve ticari detayların henüz kesinleşmediğini vurgulayan Peskov, bu konular üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Uygulama takviminin ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

KÜRESEL ENERJİ DENGELERİ ETKİLENEBİLİR

Uzmanlara göre Rusya ile Çin arasında enerji alanında sağlanan bu tür anlaşmalar, küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip. Özellikle doğal gaz tedariki ve enerji güvenliği açısından projenin kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan Çin’in Ukrayna ve İran gibi uluslararası konulara olan ilgisinin de görüşmede gündeme geldiği ve Pekin yönetiminin küresel siyasetteki etkisini artırdığı vurgulandı.