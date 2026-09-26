Rusya Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Rus ordusunun gece Ukrayna'daki iletişim, ulaşım ve lojistik tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Başkent Kiev'de mobil internet ve uydu sistemlerinin çalışmasını sağlayan 'Cosmonova' veri işleme merkezi vuruldu." denildi.
Odessa bölgesinde de askeri amaçla kullanılan liman noktası, otomobil köprüsü ve "Novaya Poçta (Nova Poşta)" lojistik merkezinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada Karadeniz'de askeri yük taşıyan bir geminin vurulduğu ifade edildi.
Açıklamada, düzenlenen saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.