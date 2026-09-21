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Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna’nın Kiev ve Odessa bölgelerindeki çeşitli hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Kiev bölgesindeki Şçastlivoye yerleşiminde bulunan "BDU Logistic" merkezinin vurulduğuna yönelik açıklamada; merkezin depolarında askeri amaçlı ürünlerin depolandığı ve dağıtıldığı söylendi.

Açıklamada, Boyarka yerleşimindeki Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine gaz sağlayan dağıtım istasyonunun da hedef alındığı da aktarıldı.

Odessa bölgesinde ise Odessa Limanı’nda Ukrayna ordusuna yük taşıyan kuru yük gemisinin vurulduğu bilgisi de verildi.

İzmail Limanı’nda askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanmasında kullanılan liman altyapısının hedef alındığı belirtilen açıklamada, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusuna yük taşıyan bir başka kuru yük gemisinin de seyir halindeyken vurulduğu açıklandı.

Ayrıca bakanlık, gece boyunca Rusya topraklarına gönderilen Ukrayna'ya ait 244 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.