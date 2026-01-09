Rusya, Ukrayna’ya yönelik yeni saldırı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı son saldırıda Ukrayna’nın İHA üretim tesisleri ve askeri malzemelerin üretildiği tesislerin enerji altyapısının hedef alındığını bildirdi. Bakanlık, hedeflerin başarı ile vurulduğunu vurguladı.

Rusya, son saldırıda “'Oreşnik” adlı balistik füzelerin kullanıldığını açıkladı. Uzmanlar, Mach 10 (12 bin 300 km/saat) hızını aştığı bildirilen, orta menzilli balistik füze Oreşnik'in engellenmesinin oldukça zor olduğunu belirtiliyor.

KİEV'E YOĞUN SALDIRI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun gece boyunca ülkeye 36 füze ve 242 İHA fırlattığını açıkladı. Kiev, saldırıyı müttefikler için bir 'test' olarak nitelendirirken, hava savunma sistemlerinin 226 İHA ve 18 füzeyi düşürdüğünü öne sürdü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “AB ve NATO sınırlarına yakın bu saldırı, Avrupa kıtasının güvenliği için ciddi bir tehdittir ve transatlantik ittifak için bir sınamadır” dedi.

"13 BİN KİLOMETRE HIZA ULAŞTI"

Ukraynalı yetkililere göre, Cuma sabahı erken saatlerde Kiev’e düzenlenen füze ve İHA saldırılarında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Aynı saatlerde Ukrayna’nın karşı saldırıları Rusya’nın Belgorod bölgesinde elektrik kesintilerine yol açtı.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Rusya’nın batıdaki Lviv kentinde de hayati altyapıyı hedef aldığını; kullanılan balistik füzenin türünün netleşmediğini söyledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Batı Komutanlığı ise söz konusu füzenin saatte yaklaşık 13 bin kilometre hıza ulaştığını bildirdi.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, başkentte birden fazla bölgenin vurulduğunu; Desnianskiy bölgesinde bir İHA’nın çok katlı bir binanın çatısına düştüğünü, aynı bölgede başka bir noktada bir konutun ilk iki katının hasar gördüğünü aktardı.

KARŞILIKLI RESTLEŞME

Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski’nin Rusya’nın geniş çaplı bir harekât hazırlığında olduğu uyarısından saatler sonra geldi. Zelenski, Moskova’nın aşırı soğuk hava koşullarını kullanarak başkentte ulaşımı tehlikeli hâle getirmeyi amaçladığını söyledi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Bryansk, Belgorod, Rostov ve Oryol bölgeleri semalarında 5 Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü açıkladı.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna saldırıları nedeniyle bölgede 556 bin kişinin elektriksiz, benzer sayıda kişinin de ısıtmasız kaldığını; ayrıca 200 bin kişinin su ve kanalizasyon hizmetlerinden mahrum olduğunu duyurdu.

Rusya güvenlik kaynakları Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Putin’in konutunun hedef alındığı iddia edilen saldırıya misilleme olarak vurulduğunu belirtti. Ancak Ukrayna kaynakları Putin’in hedef alındığı iddialarını reddediyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN RUSYA’YA TEPKİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'ya orta menzilli "Oreşnik" balistik füzesiyle yaptığı saldırının, "Avrupa ile ABD'ye uyarı" niteliğinde olduğunu bildirdi.

Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin barış istemiyor, Rusya'nın diplomasiye cevabı daha fazla füze ve yıkım. Rusya'nın tekrarlayan büyük hava saldırıları şeklindeki bu ölümcül döngü, Ukrayna'ya yardım edene kadar kendini tekrar edecek" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Oreşnik füzesini kullanmasının savaşın açık bir tırmanışı olduğunun altını çizen Kallas, aynı zamanda "Avrupa ile ABD'ye uyarı" teşkil ettiğini belirtti.

Kallas, "AB ülkeleri hava savunma stoklarını daha derinlemesine incelemeli ve hemen teslim etmelidir." tavsiyesinde bulunarak, Rusya'ya karşı daha sert yaptırımların hazırlanması gerektiğini de kaydetti.