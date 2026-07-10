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Kaynak: AA

Açıklamada, saldırıların Moskova başta olmak üzere ülkenin farklı bölgeleri ile Azak Denizi çevresini hedef aldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna ordusuna ait İHA’lar gece saatlerinde Rusya topraklarına yönelik operasyon düzenledi. Dün akşam 20.00 ile bugün sabah 07.00 saatleri arasında gerçekleştirilen hava savunma operasyonlarında çok sayıda İHA’nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Öte yandan Krasnodar bölgesindeki yetkililer, düşürülen İHA’lardan kopan parçaların "İlskiy" petrol rafinerisinde yangına neden olduğunu açıkladı. Bölgedeki ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar ise yaptığı açıklamada, saldırılar sonrası Azov kentindeki petrol depolama tesisinde ve Taganrog Limanı’nda yangın çıktığını ifade etti. Slyusar, olaylarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.