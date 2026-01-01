Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin 9’u Moskova merkezinde toplam 12 uçak tipi İHA’nın Moskova bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.

Bryansk bölgesinde 61, Krasnodar bölgesinde 25, Azov Denizi üzerinde 24, Tula bölgesinde 23, Kırım üzerinde 16 ve Kaluga bölgesinde 7 İHA’nın vurulduğu belirtilen açıklamada toplam 168 Ukrayna İHA'sının imha edildiği ifade edildi.

'GÖREV BİLGİSİ ABD’YE İLETİLECEK'

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise 28-29 Aralık’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod’daki resmi konutuna yapılan İHA saldırı girişimine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi.

29 Aralık 2025 gecesi Novgorod bölgesinin hava sahasında vurulan Ukrayna İHA’larından birinin navigasyon sisteminin özel teknik incelemesi sırasında, araca yüklenen uçuş görev dosyasının ele geçirildiği bilgisi aktarılan açıklamada, "Rota verilerinin şifresinin çözülmesi, 29 Aralık 2025'teki Ukrayna İHA saldırısının nihai hedefinin Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanlığı resmi konutundaki bir hedef olduğunu ortaya çıkardı. Bu materyaller, belirlenmiş kanallar aracılığıyla Amerikan tarafına aktarılacaktır" ifadeleri kullanıldı.