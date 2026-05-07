Bryansk Bölge Valisi Bogomaz Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölgede 121 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini kaydeden Bogomaz, saldırı sonucu Bryansk kentinde 2 çok katlı binanın hasar gördüğünü açıklayarak, "Maalesef, 1 çocuk dahil 13 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Tver Bölge Valisi Vitaliy Korolev ise yaptığı açıklamada, çok katlı bir binanın ciddi hasar gördüğünü, binadan yaklaşık 350 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

"MOSKOVA'YA DOĞRU UÇAN 11 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise Moskova'ya doğru uçan 11 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.