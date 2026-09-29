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Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde karadan konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'ya yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.

Kiev'de FP-5 "Flamingo" karadan fırlatılan seyir füzeleri ve bunlara ait parçaların depolandığı lokomotif deposunun vurulduğu belirtilen açıklamada, kentte ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanıldığı ifade edilen "Bimobayl" ve "Parkovıy" veri işleme merkezlerinin hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Kiev bölgesindeki "Belogorodka" depo terminalinde uçak tipi İHA'ların üretildiği ve depolandığı belirtilerek, söz konusu terminalin de vurulduğu ifade edildi.

Odessa bölgesinde ise Ukrayna limanlarının altyapı tesislerine elektrik sağlayan "Usatovo" elektrik trafo merkezinin ve Velikodolinskoye yerleşimindeki uçak tipi İHA üretim atölyesinin hedef alındığı bilgisi verilen açıklamada, İzmail Limanı’nda askeri yüklerin boşaltılmasında kullanılan liman altyapısının, Odessa Limanı'nda ise Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı'na askeri yük taşıdığı belirtilen başka bir kuru yük gemisinin seyir halindeyken vurulduğu belirtildi.